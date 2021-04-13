Полиция России решила поставить Юлию Навальную на учет

В России полиция собирается поставить жену оппозиционера Алексея Навального Юлию на профилактический учет как «склонную к совершению административных правонарушений».
Как сообщает пресс-секретарь и помощница Навального Кира Ярмыш, о планах поставить Юлию на учет ей рассказал участковый.
Отметим, что пока Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров (Владимирская область) и голодает, его жена Юлия ходит на акции в его поддержку, где ее задерживают и выписывают штрафы за участие в «несанкционированных мероприятиях». Во вторник, 13 апреля, она наведалась к мужу и рассказала, что он очень похудел — весит 76 кг при росте 190 см (похудел на 15 кг).
- В конце марта Навальный в колонии заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии оказать ему необходимую медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Его состояние здоровья ухудшается ежедневно. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.