Полиция России решила поставить Юлию Навальную на учет

Отметим, что пока Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров (Владимирская область) и голодает, его жена Юлия ходит на акции в его поддержку, где ее задерживают и выписывают штрафы за участие в «несанкционированных мероприятиях». Во вторник, 13 апреля, она наведалась к мужу и рассказала, что он очень похудел — весит 76 кг при росте 190 см (похудел на 15 кг).