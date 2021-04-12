CNN: Військова хунта М’янми вимагає гроші за повернення тіл загиблих протестувальників їхнім родичам

Військова хунта М’янми вимагає по $85 за повернення тіл загиблих протестувальників членам їхніх сімей. Про це розповіли телеканалу CNN продемократичні активісти країни, що пережила переворот 1 лютого. Відтоді новий режим заарештовує нелояльних чиновників і простих громадян, а учасників протестів розганяє бойовою зброєю.
У п’ятницю в Пегу, що неподалік від мегаполісу Янгон, військові вбили щонайменше 82 людей. За даними Асоціації допомоги політв’язням М’янми, сили хунти «здійснили набіг» на місто. З моменту державного перевороту вбили вже понад 700 осіб і заарештували близько 3 тисяч.
У Пегу силовики — військові, поліцейські та співробітники спецслужб — обстріляли протестувальників з автоматів і гранатометів, а також закидували їх ручними гранатами.
За даними свідків, багато мешканців міста розбіглися по довколишніх селах. У регіоні відключили інтернет, силовики обшукують околиці. Студенти з Пегу зазначають, що сили режиму вимагають за повернення тіл загиблих близько $85 в місцевій валюті.
Як повідомили в армії М’янми, протестувальники напали на солдатів першими, застосовуючи проти них коктейлі Молотова, іншу саморобну зброю та гранати. За урядовими даними, загинув лише один протестувальник, а в розпорядженні армії нібито є докази застосування проти неї вогнепальної зброї.
У вихідні генерал армії та фактичний керівник країни Мін Аун Хлайн виправдовував захоплення влади, яке назвав «заходом з укріплення багатопартійної демократичної системи».
Його речник генерал-майор Зау Мін Тун заявив, що військові просто «охороняють» країну, доки триває розслідування «фальсифікації виборів» минулого року, на яких перемогла партія нині ув’язненої Аун Сан Су Жчі. Винними у кровопролитті він називає протестувальників.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Членів уряду затримали, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого.
- Аун Сан Су Чжі висунули звинувачення в порушенні закону про імпорт та експорт, поширенні інформації, яка може викликати «страх або тривогу», а також у привласненні державних коштів і розголошенні державної таємниці.
- Посол ООН у М’янмі, виступаючи на закритому засіданні Ради безпеки ООН, заявила, що країні загрожує громадянська війна і «кривава бійня є неминучою». Посол США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила про можливість дій у відповідь, якщо військові в М’янмі не відмовляться від влади.
- Росія посилює зв’язки з військовою хунтою Мʼянми, оскільки нічого не втрачає від такої співпраці — якщо режим вистоїть, Москва отримає контракти на поставки зброї та військового обладнання.
- За висновками знімальної групи CNN, «пихатий і замкнений» світ військової еліти М’янми навіть не усвідомлює, наскільки він відірваний від решти населення країни.