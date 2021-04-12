CNN: Військова хунта М’янми вимагає гроші за повернення тіл загиблих протестувальників їхнім родичам

Військова хунта М’янми вимагає по $85 за повернення тіл загиблих протестувальників членам їхніх сімей. Про це розповіли телеканалу CNN продемократичні активісти країни, що пережила переворот 1 лютого. Відтоді новий режим заарештовує нелояльних чиновників і простих громадян, а учасників протестів розганяє бойовою зброєю.

У п’ятницю в Пегу, що неподалік від мегаполісу Янгон, військові вбили щонайменше 82 людей. За даними Асоціації допомоги політв’язням М’янми, сили хунти «здійснили набіг» на місто. З моменту державного перевороту вбили вже понад 700 осіб і заарештували близько 3 тисяч.

У Пегу силовики — військові, поліцейські та співробітники спецслужб — обстріляли протестувальників з автоматів і гранатометів, а також закидували їх ручними гранатами.

За даними свідків, багато мешканців міста розбіглися по довколишніх селах. У регіоні відключили інтернет, силовики обшукують околиці. Студенти з Пегу зазначають, що сили режиму вимагають за повернення тіл загиблих близько $85 в місцевій валюті.

Як повідомили в армії М’янми, протестувальники напали на солдатів першими, застосовуючи проти них коктейлі Молотова, іншу саморобну зброю та гранати. За урядовими даними, загинув лише один протестувальник, а в розпорядженні армії нібито є докази застосування проти неї вогнепальної зброї.

У вихідні генерал армії та фактичний керівник країни Мін Аун Хлайн виправдовував захоплення влади, яке назвав «заходом з укріплення багатопартійної демократичної системи».

Його речник генерал-майор Зау Мін Тун заявив, що військові просто «охороняють» країну, доки триває розслідування «фальсифікації виборів» минулого року, на яких перемогла партія нині ув’язненої Аун Сан Су Жчі. Винними у кровопролитті він називає протестувальників.