CNN: Военная хунта Мьянмы требует деньги за возвращение тел погибших протестующих их родственникам

Военная хунта Мьянмы требует по $85 за возвращение тел погибших протестующих членам их семей. Об этом рассказали телеканалу CNN продемократические активисты страны, пережившей переворот 1 февраля. С тех пор новый режим арестовывает нелояльных чиновников и просто граждан, а участников протестов разгоняет боевым оружием.
В пятницу в Пегу, недалеко от мегаполиса Янгон, военные убили по меньшей мере 82 человек. По данным Ассоциации помощи политзаключенным Мьянмы, силы хунты «совершили набег» на город. С момента государственного переворота убили уже более 700 человек и арестовали около 3 тысяч.
В Пегу силовики — военные, полицейские и сотрудники спецслужб — обстреляли протестующих из автоматов и гранатометов, а также забрасывали их ручными гранатами.
По данным свидетелей, многие жители города разбежались по близлежащим селам. В регионе отключили интернет, силовики обыскивают окрестности. Студенты из Пегу отмечают, что силы режима требуют за возвращение тел погибших около $85 в местной валюте.
Как сообщили в армии Мьянмы, протестующие напали на солдат первыми, применяя против них коктейли Молотова, другое самодельное оружие и гранаты. По правительственным данным, погиб только один протестующий, а в распоряжении армии якобы есть доказательства применения против нее огнестрельного оружия.
В выходные генерал армии и фактический руководитель страны Мин Аун Хлайн оправдывал захват власти, который назвал «мерой по укреплению многопартийной демократической системы».
Его пресс-секретарь генерал-майор Зау Мин Тун заявил, что военные просто «охраняют» страну, пока ведется расследование «фальсификации выборов» в прошлом году, на которых победила партия ныне заключенной Аун Сан Су Жчи. Виновными в кровопролитии он называет протестующих.
- 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Членов правительства задержали, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля.
- Аун Сан Су Чжи обвиняется в нарушении закона об импорте и экспорте, распространении информации, которая может вызвать «страх или тревогу», а также в присвоении государственных средств и в разглашении государственной тайны.
- Посол ООН в Мьянме, выступая на закрытом заседании Совета безопасности ООН, заявила, что стране грозит гражданская война и «кровавая бойня неизбежна». Посол США при ООН Линда Томас Гринфилд заявила о возможности ответных действий, если военные в Мьянме не откажутся от власти.
- Россия усиливает связи с военной хунтой Мьянмы, поскольку ничего не теряет от такого сотрудничества — если режим выстоит, Москва получит контракты на поставки оружия и военного оборудования.
- По заключению съемочной группы CNN, «напыщенный и замкнутый» мир военной элиты Мьянмы даже не осознает, насколько он оторван от остального населения страны.