CNN: Военная хунта Мьянмы требует деньги за возвращение тел погибших протестующих их родственникам

Военная хунта Мьянмы требует по $85 за возвращение тел погибших протестующих членам их семей. Об этом рассказали телеканалу CNN продемократические активисты страны, пережившей переворот 1 февраля. С тех пор новый режим арестовывает нелояльных чиновников и просто граждан, а участников протестов разгоняет боевым оружием.

В пятницу в Пегу, недалеко от мегаполиса Янгон, военные убили по меньшей мере 82 человек. По данным Ассоциации помощи политзаключенным Мьянмы, силы хунты «совершили набег» на город. С момента государственного переворота убили уже более 700 человек и арестовали около 3 тысяч.

В Пегу силовики — военные, полицейские и сотрудники спецслужб — обстреляли протестующих из автоматов и гранатометов, а также забрасывали их ручными гранатами.

По данным свидетелей, многие жители города разбежались по близлежащим селам. В регионе отключили интернет, силовики обыскивают окрестности. Студенты из Пегу отмечают, что силы режима требуют за возвращение тел погибших около $85 в местной валюте.

Как сообщили в армии Мьянмы, протестующие напали на солдат первыми, применяя против них коктейли Молотова, другое самодельное оружие и гранаты. По правительственным данным, погиб только один протестующий, а в распоряжении армии якобы есть доказательства применения против нее огнестрельного оружия.

В выходные генерал армии и фактический руководитель страны Мин Аун Хлайн оправдывал захват власти, который назвал «мерой по укреплению многопартийной демократической системы».

Его пресс-секретарь генерал-майор Зау Мин Тун заявил, что военные просто «охраняют» страну, пока ведется расследование «фальсификации выборов» в прошлом году, на которых победила партия ныне заключенной Аун Сан Су Жчи. Виновными в кровопролитии он называет протестующих.