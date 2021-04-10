Журналисты CNN побывали в Мьянме и выяснили, что ее военная элита даже не осознает своей оторванности от народа

Военная диктатура Мьянмы хочет, чтобы мир поверил в улучшение ситуации в стране, планирование демократических выборов, сдержанность сил безопасности и то, что насилие проявляют лишь малочисленные протестующие. Однако журналисты, которым разрешили приехать в Мьянму, увидели несколько иную картину.

О впечатлениях своих корреспондентов рассказывает CNN.

Журналистов телеканала в Янгоне сопровождала колонна из шести военных грузовиков, также за ними следили из машин сотрудники спецслужб, записывая каждый шаг команды.

Корреспонденты не видели протестующих в одном из крупнейших городов страны, однако время от времени слышали отдаленный стук кастрюль — давний ритуал, отгоняющий духов, который в этом году стал узнаваемым символом протестов. В соцсетях сотрудники CNN получили сообщение от местных сторонников демократии, которые написали, что знают об их визите.

«Мы знаем, что вы не видите нас, однако надеемся, что вы нас слышите», — писали они.

Также журналистам демонстрировали людей, которые говорили заученные фразы о поддержке армии и осуждении протестующих. Однако к группе, окруженной военными, удалось пробиться нескольким противникам хунты, которые заявили, что не боятся последствий, и выразили свою позицию.

«Мы не хотим возвращаться в темные времена. Мы потеряли голос, а демократия была у нас всего 10 лет. У нас нет оружия. У нас есть только слова», — сказала молодая женщина, которая сумела поговорить с командой CNN.

Позже обеспокоенные военные сообщили, что задержали 11 человек, которые несанкционированно разговаривали с журналистами. Восемь из них отпустили, и, как установили журналисты, они начали скрываться.

Чиновник администрации пригорода Северная Оккалапа, в котором состоялись самые массовые убийства протестующих, пожаловался CNN, что эти люди нарушали закон, поскольку собирались более чем по пять человек.

В столице Нейпьидо корреспонденты увидели современный мегаполис с пустыми дорогами и улицами — там живут преимущественно военные и чиновники. Город построили на месте джунглей в начале двухтысячных годов, и жизнь в нем демонстрирует оторванность элиты от остального населения, отмечают журналисты.

Команду повели в музей армии, где генерал-майор Зоу Мин Тун назвал заключенную главу правительства Аун Сан Су Чжи «дурой», что другие военные восприняли не очень радостно — эта женщина на самом деле широко популярна среди солдат.

«Такая публичная критика в ее адрес вряд ли даст военным новых сторонников. Но в надменном, замкнутом мире Татмадау такие выводы не нужны. Сохранение власти и связанных с ним денежных интересов являются приоритетными», — заключает репортаж.