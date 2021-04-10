Журналисты CNN побывали в Мьянме и выяснили, что ее военная элита даже не осознает своей оторванности от народа

Военная диктатура Мьянмы хочет, чтобы мир поверил в улучшение ситуации в стране, планирование демократических выборов, сдержанность сил безопасности и то, что насилие проявляют лишь малочисленные протестующие. Однако журналисты, которым разрешили приехать в Мьянму, увидели несколько иную картину.
О впечатлениях своих корреспондентов рассказывает CNN.
Журналистов телеканала в Янгоне сопровождала колонна из шести военных грузовиков, также за ними следили из машин сотрудники спецслужб, записывая каждый шаг команды.
Корреспонденты не видели протестующих в одном из крупнейших городов страны, однако время от времени слышали отдаленный стук кастрюль — давний ритуал, отгоняющий духов, который в этом году стал узнаваемым символом протестов. В соцсетях сотрудники CNN получили сообщение от местных сторонников демократии, которые написали, что знают об их визите.
«Мы знаем, что вы не видите нас, однако надеемся, что вы нас слышите», — писали они.
Также журналистам демонстрировали людей, которые говорили заученные фразы о поддержке армии и осуждении протестующих. Однако к группе, окруженной военными, удалось пробиться нескольким противникам хунты, которые заявили, что не боятся последствий, и выразили свою позицию.
«Мы не хотим возвращаться в темные времена. Мы потеряли голос, а демократия была у нас всего 10 лет. У нас нет оружия. У нас есть только слова», — сказала молодая женщина, которая сумела поговорить с командой CNN.
Позже обеспокоенные военные сообщили, что задержали 11 человек, которые несанкционированно разговаривали с журналистами. Восемь из них отпустили, и, как установили журналисты, они начали скрываться.
Чиновник администрации пригорода Северная Оккалапа, в котором состоялись самые массовые убийства протестующих, пожаловался CNN, что эти люди нарушали закон, поскольку собирались более чем по пять человек.
В столице Нейпьидо корреспонденты увидели современный мегаполис с пустыми дорогами и улицами — там живут преимущественно военные и чиновники. Город построили на месте джунглей в начале двухтысячных годов, и жизнь в нем демонстрирует оторванность элиты от остального населения, отмечают журналисты.
Команду повели в музей армии, где генерал-майор Зоу Мин Тун назвал заключенную главу правительства Аун Сан Су Чжи «дурой», что другие военные восприняли не очень радостно — эта женщина на самом деле широко популярна среди солдат.
«Такая публичная критика в ее адрес вряд ли даст военным новых сторонников. Но в надменном, замкнутом мире Татмадау такие выводы не нужны. Сохранение власти и связанных с ним денежных интересов являются приоритетными», — заключает репортаж.
- 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Армия задержала членов правительства, ввела военный режим и заблокировала соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля.
- Аун Сан Су Чжи обвиняется в нарушении закона об импорте и экспорте, распространении информации, которая может вызвать «страх или тревогу», а также в присвоении государственных средств и в разглашении государственной тайны.
- Посол ООН в Мьянме, выступая на закрытом заседании Совета безопасности ООН, заявила, что стране грозит гражданская война и «кровавая бойня неизбежна». Посол США при ООН Линда Томас Гринфилд заявила о возможности ответных действий, если военные в Мьянме не откажутся от власти.
- Россия усиливает связи с военной хунтой Мьянмы, поскольку ничего не теряет от такого сотрудничества — если режим устоит, Москва получит контракты на поставки оружия и военного оборудования.