Тупицького не пустили на спецзасідання КСУ, де мали вирішувати його долю

Співробітники Державної охорони 12 квітня не пустили відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького у приміщення КСУ на спеціальне пленарне засідання, яке він сам і скликав через указ президента про його звільнення.
Трансляцію з-під суду вів телеканал «Прямий».
«Ми прийшли, готові взяти участь для того, аби вирішилася наша доля. Звільнять — звільнять, не звільнять — не звільнять. […] Ви берете на себе надзвичайну відповідальність діяти всупереч указу президента про наше звільнення. […] На коли мені призначити його [спецзасідання.], щоб ви мене пропустили?» — звертався до охорони Тупицький.
Він наголошував, що на засіданні має відбутися таємне голосування про його звільнення, а сам він хотів би дати пояснення. Але охорона його все одно не пропустила.
Тупицький на це сказав, що якщо його не пускають, то він і надалі «залишається суддею і главою КСУ». Після цього він сів в авто і покинув територію суду.
Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що спецзасідання щодо Тупицького та іншого судді КСУ Олександра Касмініна не відбулося — через відсутність суддів. Більше подробиць видання не наводить. У самому суді поки ситуацію теж не коментують.
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