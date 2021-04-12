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Тупицкого не пустили на спецзаседание КСУ, где должны были решать его судьбу

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Тупицкого не пустили на спецзаседание КСУ, где должны были решать его судьбу

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Сотрудники Государственной охраны 12 апреля не пустили отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение КСУ на специальное пленарное заседание, которое он сам и созвал из-за указа президента о его увольнении.

Трансляцию из-под суда вел телеканал «Прямой».

«Мы пришли, готовы участвовать для того, чтобы решилась наша судьба. Уволят — уволят, не уволят — не уволят. [...] Вы берете на себя чрезвычайную ответственность действовать вопреки указу президента о нашем увольнении. [...] На когда мне назначить его [спецзаседание], чтобы вы меня пропустили?» — обратился к охране Тупицкий.

Он отмечал, что на заседании должно состояться тайное голосование о его увольнении, а сам он хотел бы дать объяснения. Но охрана его все равно не пропустила.

Тупицкий на это сказал, что если его не пускают, то он и в дальнейшем «остается судьей и главой КСУ». После этого он сел в авто и покинул территорию суда.

Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщает, что спецзаседание по Тупицкому и другому судье КСУ Александру Касминину не состоялось — из-за отсутствия судей. Больше подробностей издание не приводит. В самом суде ситуацию пока тоже не комментируют.