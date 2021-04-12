Тупицкого не пустили на спецзаседание КСУ, где должны были решать его судьбу

Сотрудники Государственной охраны 12 апреля не пустили отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение КСУ на специальное пленарное заседание, которое он сам и созвал из-за указа президента о его увольнении.

Трансляцию из-под суда вел телеканал «Прямой».

«Мы пришли, готовы участвовать для того, чтобы решилась наша судьба. Уволят — уволят, не уволят — не уволят. [...] Вы берете на себя чрезвычайную ответственность действовать вопреки указу президента о нашем увольнении. [...] На когда мне назначить его [спецзаседание], чтобы вы меня пропустили?» — обратился к охране Тупицкий.

Он отмечал, что на заседании должно состояться тайное голосование о его увольнении, а сам он хотел бы дать объяснения. Но охрана его все равно не пропустила.