Тупицкого не пустили на спецзаседание КСУ, где должны были решать его судьбу

Сотрудники Государственной охраны 12 апреля не пустили отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение КСУ на специальное пленарное заседание, которое он сам и созвал из-за указа президента о его увольнении.
Трансляцию из-под суда вел телеканал «Прямой».
«Мы пришли, готовы участвовать для того, чтобы решилась наша судьба. Уволят — уволят, не уволят — не уволят. [...] Вы берете на себя чрезвычайную ответственность действовать вопреки указу президента о нашем увольнении. [...] На когда мне назначить его [спецзаседание], чтобы вы меня пропустили?» — обратился к охране Тупицкий.
Он отмечал, что на заседании должно состояться тайное голосование о его увольнении, а сам он хотел бы дать объяснения. Но охрана его все равно не пропустила.
Тупицкий на это сказал, что если его не пускают, то он и в дальнейшем «остается судьей и главой КСУ». После этого он сел в авто и покинул территорию суда.
Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщает, что спецзаседание по Тупицкому и другому судье КСУ Александру Касминину не состоялось — из-за отсутствия судей. Больше подробностей издание не приводит. В самом суде ситуацию пока тоже не комментируют.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В итоге 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не приходит в суд.
- 27 марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».