В «Евросолидарности» объяснили, почему оспаривают увольнение Тупицкого: президент нарушил нормы закона

«У депутатов «ЕС» множество обоснованных претензий к нынешнему составу Конституционного суда, особенно к тем, кого на должности назначил преступный режим Януковича. Но в политической борьбе с отдельными лицами нельзя разрушать целые институты и уничтожать основы демократического государства», — отметили в заявлении.

Об этом говорится в заявлении «Евросолидарности», обнародованном на сайте партии.

В партии «Европейская солидарность» объяснили свое решение обжаловать указы президента об увольнении отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина .

В политсиле также считают, что Владимир Зеленский «грубо нарушил прямые нормы основного закона», в частности о неприкосновенности КСУ. А это, намекают в партии, имеет признаки узурпации власти.

В «ЕС» отметили, что у президента нет полномочий увольнять судей КСУ, для этого существует особый порядок увольнения судей.

«Противоправное устранение судей Конституционного суда по прихоти Зеленского разрушает независимость судебной ветви власти и создает опасный прецедент для давления на каждого судью в государстве», — добавили в «ЕС».

Отметим, накануне стало известно, что представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского об увольнении Тупицкого и Касминина.