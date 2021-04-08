Нардепы обжаловали в КСУ указ Зеленского об увольнении судей Тупицкого и Касминина

Народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского об увольнении главы суда Александра Тупицкого и еще одного судьи Александра Касминина.
Об этом в своем Telegram написала нардеп из «Слуги народа» Ольга Совгиря.
«В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.», — сообщила она.
На сайте КСУ обнародовали перечень нардепов, подписавших это представление. Это представители фракций «Европейская солидарность» и «Батьківщина».
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В конце концов 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не является в суд.