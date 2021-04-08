Нардепи оскаржили в КСУ указ Зеленського про звільнення суддів Тупицького та Касмініна

Народні депутати оскаржили у Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про звільнення очільника суду Олександра Тупицького та ще одного судді Олександра Касмініна.
Про це у своєму Telegram написала нардеп зі «Слуги народу» Ольга Совгиря.
«До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О.», — повідомила вона.
На сайті КСУ оприлюднили перелік нардепів, які підписали це подання. Це представники фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина».
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру, але тепер суддя не приходить до суду.