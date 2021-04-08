Нардепи оскаржили в КСУ указ Зеленського про звільнення суддів Тупицького та Касмініна

Про це у своєму Telegram написала нардеп зі «Слуги народу» Ольга Совгиря.

Народні депутати оскаржили у Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про звільнення очільника суду Олександра Тупицького та ще одного судді Олександра Касмініна.

«До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О.», — повідомила вона.

На сайті КСУ оприлюднили перелік нардепів, які підписали це подання. Це представники фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина».