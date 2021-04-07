Тупицький вкотре не явився до суду на обрання запобіжного заходу — «захворіла мама»

Відсторонений глава Конституційного суду Олександр Тупицький не зʼявився на засідання Печерського районного суду на обрання запобіжного заходу, бо у нього начебто захворіла мама. Засідання перенесли на 15 квітня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Тупицький надав документи, датовані 2018–2019 роками щодо хвороби матері. Він послався на те, що начебто у мами вночі «відбувся невідкладний стан», через це він і поїхав до неї.