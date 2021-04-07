Тупицкий в очередной раз не явился в суд на избрание меры пресечения — «заболела мама»

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий не явился на заседание Печерского районного суда на избрание меры пресечения, поскольку у него якобы заболела мама. Заседание перенесли на 15 апреля.
Об этом сообщает «Суспільне».
Тупицкий предоставил документы, датированные 2018—2019 годами по поводу болезни матери. Он сослался на то, что якобы у мамы ночью «случилось неотложное состояние», поэтому он и поехал к ней.
В то же время, у стороны обвинения — прокуратуры — есть определенные сомнения в том, что такие обстоятельства являются правдивыми. Дело в том, что Тупицкий уже предоставил эту справку, а если у мамы «неотложное состояние», то ей должны были вызвать скорую, которая, в свою очередь, оставляет карту выезда. Эта карта могла бы подтвердить причину отсутствия Тупицкого на заседании.
Перед этим, 2 апреля, Тупицкий не являлся на заседание из-за того, что охрана не может обеспечить ему безопасность.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В итоге 19 января ГБР сообщило ему о подозрении.