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Тупицкий в очередной раз не явился в суд на избрание меры пресечения — «заболела мама»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Тупицкий в очередной раз не явился в суд на избрание меры пресечения — «заболела мама»

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий не явился на заседание Печерского районного суда на избрание меры пресечения, поскольку у него якобы заболела мама. Заседание перенесли на 15 апреля.

Об этом сообщает «Суспільне».

Тупицкий предоставил документы, датированные 2018—2019 годами по поводу болезни матери. Он сослался на то, что якобы у мамы ночью «случилось неотложное состояние», поэтому он и поехал к ней.

В то же время, у стороны обвинения — прокуратуры — есть определенные сомнения в том, что такие обстоятельства являются правдивыми. Дело в том, что Тупицкий уже предоставил эту справку, а если у мамы «неотложное состояние», то ей должны были вызвать скорую, которая, в свою очередь, оставляет карту выезда. Эта карта могла бы подтвердить причину отсутствия Тупицкого на заседании.

Перед этим, 2 апреля, Тупицкий не являлся на заседание из-за того, что охрана не может обеспечить ему безопасность.