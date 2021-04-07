Тупицкий в очередной раз не явился в суд на избрание меры пресечения — «заболела мама»

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий не явился на заседание Печерского районного суда на избрание меры пресечения, поскольку у него якобы заболела мама. Заседание перенесли на 15 апреля.

Об этом сообщает «Суспільне».

Тупицкий предоставил документы, датированные 2018—2019 годами по поводу болезни матери. Он сослался на то, что якобы у мамы ночью «случилось неотложное состояние», поэтому он и поехал к ней.