У Парижі арештували особняк екснардепа Жеваго, якого підозрюють у розтраті $113 млн банку «Фінанси та Кредит»

У Парижі арештували особняк українського бізнесмена, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго вартістю $40 мільйонів. Це зробили на запит України в межах розслідування справи про розтрату $113 мільйонів банку «Фінанси та Кредит».

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Українські прокурори звернулися до французьких правоохоронців із запитом про арешт майна 17 вересня 2026 року. Франція виконала його 9 листопада, а наступного дня повідомила про це українську сторону.

За даними слідства, Жеваго, який контролював понад 90% капіталу банку «Фінанси та Кредит», разом з іншими керівниками банку протягом 2007—2015 років організував схему розтрати $113 мільйонів — на той час понад 2,5 мільярда гривень. Слідчі вважають, що згодом ці гроші відмили через офшорні компанії та інші підконтрольні бізнесмену підприємства.

За версією слідства, схема працювала так: гроші банку використовували як заставу за кредитами офшорної компанії. Коли вона не повернула позичені кошти, іноземні банки списали гроші з рахунків «Фінанси та Кредит». У 2015 році «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним і ліквідували.

Що ще відомо про справу Жеваго

28 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт.

10 січня наступного року Жеваго вніс мільйон євро застави і вийшов з-під варти із зобовʼязанням не виїжджати з Франції. У листопаді 2023-го французький суд остаточно відмовив Україні в його екстрадиції. Також суд заарештував акції підприємств Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 обʼєктів нерухомості.

У квітні 2026 року Печерський райсуд Києва дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо Жеваго без його присутності.

Крім того, Жеваго фігурує в справі про хабар суддям Верховного суду на $2,7 мільйона. За версією слідства, гроші призначалися за рішення на користь бізнесмена в господарському спорі. У червні 2026 року цю справу передали до суду.