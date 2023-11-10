У Франції суд остаточно не дозволив екстрадицію мільярдера Костянтина Жеваго до України

Французький суд відхилив апеляцію України й ухвалив, що мільярдера Костянтина Жеваго не можна екстрадувати через звинувачення в розтраті понад 2,5 млрд грн ліквідованого банку «Фінанси та Кредит».

Про це повідомляє Reuters, агентство отримало рішення суду.

Суд дійшов висновку, що Україна, перебуваючи в стані війни, змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами, у тому числі в частині права на справедливий судовий розгляд та права на захист, і не може, на думку суду, гарантувати, що Жеваго постане перед судом, який забезпечує основні гарантії та право на захист, яких дотримується Франція.

Справа Костянтина Жеваго

ДБР розслідує розтрату понад 2,5 млрд грн ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери.

Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 млн (2,9 млрд грн). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 млн з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому застава була списана відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.