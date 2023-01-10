Костянтин Жеваго вніс заставу та вийшов з-під варти. Йому заборонили покидати Францію

Підозрюваний у розтраті понад 2,5 мільярда гривень український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу у розмірі одного мільйона євро і вийшов з-під варти. Наразі він не має права полишати материкову частину Франції, де його арештували.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Тричі на тиждень Жеваго повинен зʼявлятися до відділку поліції та проживати за визначеною адресою у Куршевелі.

Наступне засідання суду призначили на 19 січня.