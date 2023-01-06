У Франції суд вирішив звільнити екснардепа та мільярдера Жеваго під заставу в мільйон євро

У Франції суд міста Шамбері вирішив звільнити українського бізнесмена та колишнього депутатата Костянтина Жеваго під заставу в мільйон євро.
Про це пише Reuters.
Жеваго заявив у суді, що нічого поганого не робив і його не мають екстрадувати.
«Я вперше сиджу у вʼязниці. Я не робив тих речей, у яких мене звинувачують у цій справі, я цього не заслуговую. Прошу вашого дозволу покинути вʼязницю до наступного слухання, і я зроблю все, про що ви просили», — сказав він.
Жеваго не може залишити Францію, коли його випустять з-під арешту. Він має передати владі два свої паспорти, тричі на тиждень зʼявлятися до місцевої поліції та відповідати на судові виклики.
Спочатку суд мав провести слухання щодо екстрадиції мільярдера 5 січня, але адвокати Жеваго та прокурор заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки. Судді призначили нову дату слухань — 19 січня.
За даними джерел «Бабеля», Жеваго заставу поки не вніс.
- Жеваго є підозрюваним у справі про розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер — у 2021 році.
- У 2021 році видання Forbes Україна оцінило статки Жеваго в $2,4 мільярда. Станом на кінець 2022 року видання оцінювало його капітал у $1,4 мільярда.
- 28 грудня 2022 року його затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт. Вирішується питання про повернення екснардепа до України.