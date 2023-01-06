У Франції суд вирішив звільнити екснардепа та мільярдера Жеваго під заставу в мільйон євро

У Франції суд міста Шамбері вирішив звільнити українського бізнесмена та колишнього депутатата Костянтина Жеваго під заставу в мільйон євро.

Про це пише Reuters.

Жеваго заявив у суді, що нічого поганого не робив і його не мають екстрадувати.

«Я вперше сиджу у вʼязниці. Я не робив тих речей, у яких мене звинувачують у цій справі, я цього не заслуговую. Прошу вашого дозволу покинути вʼязницю до наступного слухання, і я зроблю все, про що ви просили», — сказав він.

Жеваго не може залишити Францію, коли його випустять з-під арешту. Він має передати владі два свої паспорти, тричі на тиждень зʼявлятися до місцевої поліції та відповідати на судові виклики.

Спочатку суд мав провести слухання щодо екстрадиції мільярдера 5 січня, але адвокати Жеваго та прокурор заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки. Судді призначили нову дату слухань — 19 січня.

За даними джерел «Бабеля», Жеваго заставу поки не вніс.