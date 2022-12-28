У Куршевелі затримали колишнього нардепа й бізнесмена Костянтина Жеваго. ДБР планує його екстрадицію

За запитом української сторони на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах затримали бізнесмена, колишнього народного депутата, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Щоб виконати вимогу суду про взяття Жеваго під варту, слідчі ДБР підготували клопотання про екстрадицію екснардепа до 38 країн. Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі з органами юстиції, жандармерії та поліції Франції.

Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну.

У яких справах проходить Жеваго?

ДБР розслідує розтрату понад 2,5 млрд грн ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери.

Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 млн (2,9 млрд грн). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 млн з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому застава була списана відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.