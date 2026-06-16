Правоохоронці скерували до суду справу щодо екснардепа та ексрегіонала Костянтина Жеваго — його підозрюють у хабарі

Бізнесмена вже намагались екстрадувати в Україну, щоб він постав перед судом, проте Апеляційний суд Парижу 29 жовтня 2025 року вже вдруге відмовив Україні в цьому . Тоді там заявили, що не впевнені у справедливості українського правосуддя.

Правоохоронці скерували до суду справу щодо власника групи «Фінанси і кредит», екснардепа Костянтина Жеваго, якого підозрюють у хабарі суддям Верховного суду.

Справа про корупцію у Верховному суді

У травні 2023 року НАБУ та САП заявили, що викрили корупційну схему у Верховному суді. Серед фігурантів — тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв.

У НАБУ розповіли, що справа повʼязана з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго купив комбінат у 2002 році, однак колишні акціонери підприємства вирішили оскаржити договір купівлі-продажу 40,19% акцій.

Спершу суд відмовив у задоволенні позову, але у 2022 році апеляція скасувала це рішення та визнала договір недійсним. Далі справа пішла у Верховний суд, який у квітні 2023 року вирішив залишити Жеваго 40% Полтавського ГЗК. Слідство стверджує, що бізнесмен підкупив суддів, щоб отримати це рішення.

У пресслужбі Костянтина Жеваго «Бабелю» повідомляли, що акціонер Ferrexpo не має стосунку до цієї ситуації, а інформація про те, що хабар могли давати люди, які діяли в інтересах бізнесмена, неправдива. Там заявляють, що Велика палата ВС ухвалою від 19 квітня 2023 року визнала законним придбання компанією Ferrexpo Полтавського ГЗК у 2002 році не в інтересах Жеваго, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

19 травня НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді: трьом чинним суддям та одному судді у відставці. Джерела «Бабеля» розповіли, що йдеться про суддів Великої палати Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву і Жанну Єленіну, а також про Олександра Прокопенка, який у відставці з 2024 року.

Уже 21 травня стало відомо, що Прокопенко 16 травня переоформив квартиру на сина — детектива НАБУ Богдана Прокопенка. У НАБУ відповіли, що цей детектив не входив до складу слідчої групи, яка розслідує справу, і не мав доступу до матеріалів справи. Бюро проводить службове розслідування.