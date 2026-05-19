НАБУ та САП оголосили нові підозри суддям Верховного суду у справі Костянтина Жеваго

НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про трьох чинних суддів та одного суддю у відставці.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Джерела «Бабеля» кажуть, що мова про суддів Великої палати Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву і Жанну Єленіну. Імʼя четвертого фігуранта не розкривають.

За версією слідства, вони отримали хабар за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго у справі про акції Полтавського гірничозбагачувального комбінату.

Слідчі стверджують, що у 2023 році бізнесмен через посередників передав $2,7 мільйона адвокату, пов’язаному з так званим бек-офісом Верховного суду. Гроші нібито мали передати ексголові суду та суддям за потрібне рішення.

Що це за справа

У травні 2023 року НАБУ та САП заявили, що викрили корупційну схему у Верховному суді. Серед фігурантів — тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого спіймали на рекордоному хабарі в $3 мільйони.

У НАБУ розповіли, що справа повʼязана з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго купив комбінат у 2002 році, однак колишні акціонери підприємства вирішили оскаржити договір купівлі-продажу 40,19% акцій. Спершу суд відмовив у задоволенні позову, але у 2022 році апеляція скасувала це рішення та визнала договір недійсним.

Далі справа пішла у Верховний суд, він у квітні 2023 року вирішив залишити Жеваго 40% Полтавського ГЗК. Слідство стверджує, що бізнесмен підкупив суддів, аби отримати це рішення.

У пресслужбі Костянтина Жеваго «Бабелю» повідомляли, що акціонер Ferrexpo не має стосунку до цієї ситуації, а інформація про те, що хабар могли давати люди, які діяли в інтересах бізнесмена, — неправдива. Там заявляють, що Велика палата ВС прийняла ухвалу від 19 квітня 2023 року, якою визнала законним придбання компанією Ferrexpo Полтавського ГЗК у 2002 році, не в інтересах Жеваго, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».