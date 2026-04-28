Суд дозволив розпочати слідство проти екснардепа Жеваго через можливу крадіжку коштів банку «Фінанси та Кредит» — джерела «Бабеля»

Печерський районний суд Києва на прохання прокурорів дозволив розпочати спеціальне досудове розслідування проти колишнього народного депутата — бенефіціара банку «Фінанси та Кредит». Хоча його імʼя не називають, джерела «Бабеля підтвердили, що йдеться про нардепа III—VIII скликань та бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про рішення суду повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі вважають, що у 2007—2015 роках він разом з працівниками банку організував схему, завдяки якій з нього вивели $113 мільйонів. На той час це становило понад 2,5 мільярда гривень.

Кошти банку, розміщені на рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредити для офшорної компанії, яку контролював нардеп. Поручителем за цими кредитам виступав банк «Фінанси та Кредит». Після того компанія не виконував умови займів, гроші списували з його рахунків.

У чому ще підозрюють Жеваго

Жеваго фігурує у справі голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого в травні 2023 року спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу).

Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський. У жовтні 2025 року суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго. Тоді Жеваго перебував у Франції, і місцевий суд відмовив у його депортації.

У березні 2026 року Жеваго повідомили про підозру в іншій справі про виведення коштів з «Фінанси та Кредит», за тим самим механізмом. Мова про понад пів мільярда гривень.