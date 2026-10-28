Ексгенпрокурор Кравченко несподівано вийшов з заявою — каже, що за ним в Австрію відправили розвідників, щоб вчинити «насильницькі дії»

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко через місяць після звільнення вийшов з заявою. Він стверджує, що за ним в Австрію відправили розвідників ГУР, щоб вчинити «насильницькі дії».

Про це він написав у себе в Telegram.

Йдеться про українців, яких в Австрії підозрюють у шпигунстві — їх затримали на початку жовтня, а згодом за цією ж підозрою затримали і журналіста та оператора УП Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка. Останніх пізніше відпустили: австрійська прокуратура визнала, що вони не мають стосунку до затриманих раніше українців.

Кравченко стверджує, що відправити за ним групу розвідників просили керівники НАБУ та САП, а «накази цій групі надходили з Офісу президента». Згадав він і про журналістів УП: стверджує начебто в Австрії досі триває розслідування щодо них.

«Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участі співробітників ГУР, а також у Відні — в період затримання співробітників ГУР. Правова оцінка цих обставин, зв’язок між фігурантами та характер їх діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів», — написав колишній генпрокурор.

Водночас він так і не пояснив, чому досі не повернувся в Україну.

Звільнення Руслана Кравченка

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.