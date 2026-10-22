Операція «Карфаген»: НАБУ та САП оголосили підозру ексочільнику одного з департаментів Офісу генпрокурора

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили підозру ще одному фігуранту у справі «Карфаген» про «кришування» співробітниками Офісу генпрокурора шахрайських кол-центрів.

Про це повідомили в НАБУ.

Ідеться про ексочільника одного з департаментів Офісу генпрокурора. Правоохоронці не називають його імені. Як повідомили джерела «Бабеля», підозру оголосили колишньому начальнику департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івану Тимошенку. Посадовець написав заяву про звільнення за власним бажанням і пішов з посади 11 вересня — за кілька днів після оприлюднення розслідування.

За даними слідства, він займався комунікацією з представниками нелегальних кол-центрів та отримував від них кошти. Також правоохоронці кажуть, що посадовець відповідав за безпеку інших учасників схеми й залучав до шахрайської схеми нових людей.

Раніше прокурор САП повідомляв, що Тимошенко бронював готелі для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви та генпрокурора Руслана Кравченка перед службовою поїздкою до Іспанії. Крім цього, за даними слідства, Тимошенко збирав кошти з колег і друзів на подарунки та брав участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson для Кропиви. Слідство вважає, що на посаду в ОГП Тимошенка влаштував особисто Кропива.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген». Отримані від операції кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 млн грн, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 млн грн. Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Двох фігурантів справи уже відправили під варту на два місяці — Кропиву із заставою 120 млн грн, а його спільницю та співмешканку Єлизавету Івахненко — із заставою 20 млн грн. За версією слідства, жінку могли залучати до переказу коштів через ФОП для легалізації.

Що стосується Кравченка, то 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. На момент звільнення Кравченко був за кордоном і так і не повернувся.