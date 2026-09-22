Обирав мотоцикл для Кропиви та бронював квитки в Іспанію для Кравченка. Фігурант справи «Карфаген» Іван Тимошенко звільнився з ОГП

Іван Тимошенко, який фігурує в операції НАБУ і САП «Карфаген», звільнився з посади начальника департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора. Туди його міг особисто призначити Сергій Кропива.

Про це «Слідству.Інфо» повідомили в пресслужбі ОГП.

Тимошенко написав заяву про звільнення за власним бажанням і пішов з посади ще 11 вересня — за кілька днів після оприлюднення розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів. Хоча прокурор САП Микола Карась у коментарі «Слідству.Інфо» зазначив, що наразі Тимошенко не має процесуального статусу у кримінальному провадженні — тобто йому не вручали підозри у справі «Карфаген».

За даними прокурора САП, організатор схеми Кропива, який зараз перебуває в СІЗО, залучав Тимошенка до розвʼязання побутових питань для себе і тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, Кропива просив Тимошенка забронювати готелі для себе та Кравченка перед службовою поїздкою до Іспанії.

«Ваню, а замовте мені там оці всі квитки. У Діани з’ясуйте, коли ми прилітаємо до Мадриду. І на весь час перебування в Мадриді номер замов, якийсь хороший номер у цьому готелі. І поруч із цим готелем у радіусі 10 хвилин ходьби знайдіть якийсь готель, де можна просто номер офіційний, але бюджетний якийсь», — таку розмову Кропиви й Тимошенка зачитав прокурор САП на суді.

Крім того, як стверджує слідство, Тимошенко збирав кошти з колег і друзів на подарунки та брав участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson для Кропиви.

Слідство вважає, що на посаду в ОГП Тимошенка влаштував особисто Кропива. До повномасштабної війни вони разом працювали у кіберполіції, а після її початку — в Офісі генпрокурора. У вересні 2022-го Кропива звільнився з ОГП, за кілька тижнів звідти пішов і Тимошенко.

У липні 2023 року Кропиву призначили заступником голови Одеської ОДА. У вересні того ж року Іван Тимошенко вже був тимчасовим виконувачем обовʼязків директора Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської ОДА.