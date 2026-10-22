ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Германа Галущенка

Вищий антикорупційний суд ухвалив зняти електронний браслет з ексміністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує в справі «Мідас». Водночас він продовжив на два місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра.

В чому підозрюють Германа Галущенка

Герман Галущенко є фігурантом у справі «Мідас» про ймовірну корупцію в енергетичній сфері. За даними правоохоронців, контрагентів «Енергоатому» змушували платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника.

Галущенка затримали в лютому під час спроби виїхати з України. Суд відправив його під варту під заставу 200 млн грн. Згодом її зменшили до 150 млн грн — цю суму внесли в червні і Галущенко вийшов на свободу.

Наприкінці серпня НАБУ та САП розповіли про нове розслідування, яке стосувалось відмивання грошей, внесених як застава за Галущенка. Серед фігурантів — ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра та екснардеп Максим Микитась.