WSJ: Сенатори США запропонували Зеленському припинити удари по енергетиці РФ на сто днів в обмін на розширення Starlink

Американські сенатори-республіканці запропонували Україні на 100 днів припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін США мали б розширити покриття Starlink для українських військових приблизно на 300 кілометрів углиб Росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

З такою пропозицією до президента Володимира Зеленського звернулися сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, які минулого тижня відвідали Київ разом із двома членами Палати представників.

За задумом американських законодавців, розширення роботи Starlink дозволило б Україні ефективніше бити по російських пускових установках ракет і дронів, з яких РФ регулярно атакує українські міста.

Джерела WSJ кажуть, що Зеленський погодився на таку пропозицію і був готовий припинити удари по енергетичних об’єктах РФ на 100 днів.