Дональд Трамп назвав «ганьбою» українські удари по російських НПЗ і пожалівся, що Зеленський не хоче домовлятися з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче мати справ із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що той не бажає домовлятися з Росією. Також він назвав відновлення ударів по нафтопереробних заводах у Росії «ганьбою».

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

За словами Трампа, Зеленський нібито «не та людина, з якою нам варто мати справу». Він заявив, що мирна угода з Росією, якщо й буде укладена, то вже без участі чинного українського лідера.

«Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не є великим прихильником Зеленського», — сказав президент США.

Він також назвав ганьбою удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

«Я хочу, щоб Зеленський зупинився, і я хочу того самого від Путіна. Тепер, якщо ви кажете мені, що Зеленський знову бʼє по НПЗ, то все, чого він цим досягає, — це підвищення світових цін на нафту. Я вважаю, що це просто ганьба», — сказав Трамп.

Трамп вкотре повторив, що Україні потрібні вибори, адже «ніхто не переконає мене, що українці задоволені тим, що ракети прилітають в їхні будинки».

На думку очільника Білого дому, Зеленський має піти на поступки Путіну, адже Москва має «ще багато мільйонів» людей у війську, тоді як Україна «не має таких людських ресурсів».