МЗС Франції: Європа надає Україні дві третини розвідданих

Європейці тепер є головним джерелом розвідданих для Києва. Дві третини розвідданих, які зараз отримує Україна, надходять від Європи.

Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі французької радіостанції France Inter.

«Правда полягає в тому, що Європа, ми, європейці, вже давно забезпечуємо більшу частину підтримки України та чинимо найбільший тиск на Росію», — додав він.

Що передувало

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Наступного дня, 12 жовтня, Зеленський повідомив, що РФ атакувала шість енергооб’єктів України за день, попри оголошене Трампом енергетичне перемир’я. При цьому партнери не попередили Україну про атаку балістикою по Києву.

13 жовтня Зеленський розповів, що Україна дотрималась оголошеного Трампом плану і дві доби не била по російських НПЗ. При цьому в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві — і знову Україна не отримала від партнерів попередження про підготовку удару.

Водночас Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

А вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».