Опитування: Майже 70% українців підтримують відкритий конкурс на посаду генпрокурора після виїзду Кравченка

Більшість українців висловилися за ідею обирати генерального прокурора на відкритому конкурсі.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, 69% респондентів виступили за проведення незалежного конкурсу за участі іноземних експертів при призначенні генпрокурора, лише 25% сказали, що проти. Ще 6% не визначилися.

КМІС

Також, за даними опитування, 56% українців заявили, що в разі відкритого конкурсу у них зросте довіра до генпрокурора, а 53% — до прокуратури загалом.

Навіть серед тих, хто повністю довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість — 58% — підтримує проведення конкурсу на голову Офісу генпрокурора. 33% — не підтримують.

КМІС

Зазначимо, що зараз згідно з Конституцією України та статтею 40 Закону «Про прокуратуру» призначає і звільняє генпрокурора президент України за згодою Верховної Ради. Колишнього генпрокурора Руслана Кравченка звільнили з посади 15 вересня. Наразі він за кордоном, а його обовʼязки виконує Антон Ковальський, який раніше був керівником Хмельницької обласної прокуратури.

Опитування проводили 12—21 вересня методом телефонних інтерв’ю серед 1 002 повнолітніх українців, які живуть на підконтрольній уряду території.

Звільнення Руслана Кравченка

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.