Зеленський вивів колишнього генпрокурора Кравченка зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський 28 вересня вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Він набирає чинності з дня публікації. Причини виключення Кравченка в указі не зазначено. Нікого замість нього до складу РНБО президент поки не ввів.

Звільнення Руслана Кравченка

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.