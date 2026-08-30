В Україні вже випробували чотири перехоплювачі реактивних дронів

В Україні вже випробували чотири потенційні перехоплювачі реактивних дронів, тепер їх потрібно допрацювати.

Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час пресконференції, передає «Суспільне».

За словами Хмари, тепер потрібно масштабувати виробництво цих перехоплювачів до тисяч одиниць. Водночас Україна продовжує шукати інших способів протидії реактивним безпілотникам.

Також під час пресконференції Хмара розповів, що пропонував своєму попереднику Михайлу Федорову продовжити спільну роботу над проєктами, але без конкретних пропозицій посад.

Хмара стверджує, що наразі зворотного зв’язку від Федорова щодо цього немає. Водночас новий міністр хоче зберегти команду міністерства, яка працювала за Федорова.