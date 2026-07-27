«Немає часу на розмови». Зеленський пояснив кадрові зміни підготовкою до зими та проблемною взаємодією між Міноборони і командуванням ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що кадрові зміни в Кабміні та ЗСУ знадобилися, щоб підготуватися до «дуже важкої зими». Ще одна причина — тривала суперечка між керівництвом Міністерства оборони і командуванням армії.

Про це він сказав в інтервʼю Sky News.

Зеленський зазначив, що зараз ніхто не може уявити, якою буде майбутня зима в Україні — «важкою або навіть гірше». Тож, за словами президента, йому був потрібен премʼєр-міністр, який глибоко зосереджений на енергетичних питаннях.

16 липня новим премʼєром став Сергій Корецький — до цього він був головою правління «Нафтогазу», а також керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта».

Крім того, за словами Зеленського, між головнокомандувачем армії і керівником Міноборони нібито не було порозуміння протягом кількох місяців.

«У мене немає часу на переговори. Немає часу спочатку слухати одну сторону, а потім — іншу, адже вони обидві мають взаємодіяти не щодня, а щогодини, доки наше небо не буде захищене. Я не повинен з’ясовувати, хто правий, а хто ні», — сказав президент.

Серед головних викликів, які вимагають негайної та одностайної роботи обох відомств, Зеленський назвав нові підходи до мобілізації на тлі ризиків залучення Росією до 500 тисяч нових мобілізованих восени, а також брак засобів захисту від російської балістики.

На запитання, чи може президент повторно призначити Федорова, Зеленський прямо не відповів. Він зазначив, що поважає роботу ексміністра оборони, як і колишнього головкома ЗСУ Олександра Сирського, проте закликав не приписувати успішні операції з далекобійними ударами одній людині.

Зеленський зауважив, що удари безпілотниками вглиб території Росії — це результат комплексної роботи усієї армії, спецслужб (зокрема СБУ та ГУР), а також понад 500 українських приватних і державних компаній, які створюють дрони. Міноборони, за його словами, має забезпечувати умови для операцій, але бойові завдання виконують військові.