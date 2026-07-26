Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ, а ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти РФ. Головне за тиждень

На цьому тижні Михайло Драпатий обійняв посаду головнокомандувача ЗСУ, а Олександр Сирський пішов у відставку. Також цього тижня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, який став найбільшим за чотири роки.
«Бабель» зібрав головні події тижня.
У понеділок, 20 липня, колишнього в. о. керівника СБУ Євгенія Хмару офіційно призначили заступником міністра оборони і поклали на нього обовʼязки в. о. міністра.
Того ж дня Іспанія перемогла Аргентину і стала переможницею Чемпіонату світу з футболу 2026 року, а Міжнародна федерація футболу визначила найкращих гравців. Володарем «Золотого мʼяча» став капітан збірної Іспанії Родрі.
Під час церемонії Дональд Трамп разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно вручив кубок капітану збірної Іспанії Родрі. Опісля Трамп не залишив сцену й долучився до традиційного спільного фото чемпіонів світу. На відео видно, як Інфантіно жестами кілька разів запрошував його відійти, однак президент США залишався поруч із футболістами.
Наступного дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пішов у відставку — цю посаду обійняв командувач Обʼєднаних сил Михайло Драпатий. Тоді Зеленський і Драпатий разом із командою визначили завдання Міноборони.
Також у вівторок, 21 липня, тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Київської міської військової адміністрації призначили Андрія Ткачова — першого заступника колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка.
22 липня президент Зеленський оголосив, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України замість Андрія Гнатова стане генерал-майор Ігор Скибюк. До цього Скибюк був заступником Гнатова. Президент додав, що вже є рішення, як продовжать службу після відставки Гнатов і Сирський — однак не уточнив, на яких посадах.
Під вечір того ж дня Кабмін погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду керівника Київської обласної державної адміністрації. На посаді керівника КМВА він неодноразово мав публічні суперечки з міським головою Віталієм Кличком.
Четверг, 23 липня, був дипломатичним днем — Україна отримала другий транш допомоги (приблизно $690 млн від МВФ) за новою чотирирічною програмою. Також ЄС затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Туди увійшли 218 людей і компаній. Це найбільший за чотири роки пакет санкцій.
24 липня росіяни атакували виставку зброї на Київщині, де зібралися представники української оборонної індустрії. Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще майже 100 постраждали.
Того ж дня праворадикальна американська блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, приїхала в Україну і записала інтервʼю з Володимиром Зеленським. Ось тут головне з інтервʼю.
У ніч проти 25 липня українські війська завдали серії ударів по військових і логістичних обʼєктах на території Росії, а також по суднах в акваторії Каспійського моря. Зокрема, Сили оборони атакували підприємство в Кірові, що постачає компоненти для російської зброї і техніки, якими росіяни бʼють по території України.
Також 25 липня правоохоронці затримали головного організатора виставки зброї в Київській області, по якій 24 липня росіяни вдарили ракетами.
Вдень 26 липня російська армія вдарила дроном по супермаркету АТБ в Чернігові. Загинуло дві людини, серед них — 10-річна дитина. Постраждали 25 людей.