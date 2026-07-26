Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ, а ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти РФ. Головне за тиждень

На цьому тижні Михайло Драпатий обійняв посаду головнокомандувача ЗСУ, а Олександр Сирський пішов у відставку. Також цього тижня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, який став найбільшим за чотири роки.

«Бабель» зібрав головні події тижня.

У понеділок, 20 липня, колишнього в. о. керівника СБУ Євгенія Хмару офіційно призначили заступником міністра оборони і поклали на нього обовʼязки в. о. міністра.

Того ж дня Іспанія перемогла Аргентину і стала переможницею Чемпіонату світу з футболу 2026 року, а Міжнародна федерація футболу визначила найкращих гравців. Володарем «Золотого мʼяча» став капітан збірної Іспанії Родрі.

Під час церемонії Дональд Трамп разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно вручив кубок капітану збірної Іспанії Родрі. Опісля Трамп не залишив сцену й долучився до традиційного спільного фото чемпіонів світу. На відео видно, як Інфантіно жестами кілька разів запрошував його відійти, однак президент США залишався поруч із футболістами.

Наступного дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пішов у відставку — цю посаду обійняв командувач Обʼєднаних сил Михайло Драпатий. Тоді Зеленський і Драпатий разом із командою визначили завдання Міноборони.