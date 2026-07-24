Росіяни атакували на Київщині локацію, де були представники оборонної індустрії, відомо про загиблих та поранених

Росіяни атакували локацію на Київщині, де зібралися представники української оборонної індустрії, відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомила Українська рада зброярів.

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в коментарі «Апострофу» каже, що удар був по полігону, де проводили виставку зброї.

Також учасниця виставки Юлія Гершун розповіла «Апострофу», що було чотири удари. Гершун каже, що не було звʼязку, тому швидка одразу не могла отримати дзвінок. Також вона заявила про десятки загиблих та згорілих машин.

Крім того, Гершун розповіла, що не було ніяких відкритих даних про подію, на якій десятки компаній демонстрували безпілотні системи. Посилання на локацію всі учасники отримали в останній момент.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що на Київщині відомо про шість загиблих та десятки постраждалих через російський удар, але не уточнював локації.

Також про удар повідомив виконувач обовʼязків голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник. Він розповів, що йдеться про Бучанський район. За його словами, інформація щодо удару по приватному полігону, де відбувалися заходи, перевіряється.