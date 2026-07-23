Україна отримала другий транш МВФ на $690 млн

Україна сьогодні отримала другий транш близько $690 млн від МВФ за новою чотирирічною програмою.
Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.
Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.
Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, Україна виконала ще станом на кінець березня.
- Наприкінці лютого 2026 року Рада директорів МВФ схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 мільярда. Але для подальшого фінансування в межах програми Україні висунули низку умов, серед яких — ухвалення чотирьох податкових законопроєктів.
- У червні Bloomberg з посиланням на джерела писав, що Міжнародний валютний фонд та Україна домовились про наступний транш кредиту в майже $700 мільйонів, хоча Київ не виконав умову програми — не ухвалив закон про податок на міжнародні посилки.