Україна отримала другий транш МВФ на $690 млн

Україна сьогодні отримала другий транш близько $690 млн від МВФ за новою чотирирічною програмою.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, Україна виконала ще станом на кінець березня.