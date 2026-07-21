Тимчасовим головою Київської МВА став Андрій Ткачов

Тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Київської міської військової адміністрації призначили Андрія Ткачова.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті міської влади.

Андрій Ткачов підписав документ про тимчасове виконання обовʼязків начальника адміністрації 16 липня.

До цього призначення посадовець працював першим заступником колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Ткачов має досвід роботи у сфері держуправління та цивільної безпеки. Зокрема, у 2015—2021 роках займався реформою поліції, а також працював у Державній службі з безпеки на транспорті, де керував Департаментом державного контролю.

У 2022 році Ткачов добровільно долучився до лав Сил оборони України.