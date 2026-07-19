США закінчили восьмий день ударів по Ірану. По чому били

Того ж дня зʼявилась інформація, що Адміністрація президента США хоче відправити літаки-заправники в Ізраїль у зв’язку з можливим розширенням війни проти Ірану. Це сталось після того, як президент Дональд Трамп отримав варіанти розширення військової операції в Ірані, зокрема й захоплення острова Харг.

Учора США та Іран також обмінялись ударами . Американські сили вдарили по складах зі зброєю Ірану, а Тегеран — по американській базі.

Також США вдарили по ППО, морських силах та складах з ракетами та дронами.

Американські військові закінчили восьмий день ударів по Ірану — під ударом були об’єкти берегового спостереження.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя і меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

12 липня США знову — вже втретє за тиждень — атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита. Штати незабаром після цього відновили морську блокаду Ірану.

Спершу Трамп хотів також ввести збір за те, щоб судна проходили Ормузькою протокою, але після тиску країн Перської затоки відмовився від цієї ідеї.