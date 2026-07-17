США шосту ніч поспіль били по іранських обʼєктах

Ці атаки стались після того, як Штати відновили морську блокаду Ірану. Президент Дональд Трамп пригрозив : якщо країна не сяде за стіл переговорів, то незабаром під ударом будуть електростанції та мости. Водночас Іран заявив, що меморандум зі Штатами більше не діє .

Водночас в Ірані відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив бити по електропідстанціях. Іранська сторона заявила , що у відповідь на удари знищить всю інфраструктуру в Західній Азії.

Також учора в межах морської блокади Ірану американські військові перенаправили три судна, одне — оглянули, а ще одне — вивели з ладу.

Американські військові вже шосту ніч поспіль били по іранських об’єктах. Атака пошкодила десятки обʼєктів берегової охорони, ППО та морських і логістичних обʼєктів.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя і меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

12 липня США знову — вже втретє за тиждень — атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита. Штати незабаром після цього відновили морську блокаду Ірану.

Спершу Трамп хотів також ввести збір за те, щоб судна проходили Ормузькою протокою, але після тиску країн Перської затоки відмовився від цієї ідеї.