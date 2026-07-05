Масований удар по Києву, вибух у Монако та підозра Тищенку. Головне за тиждень

Цього тижня російська армія масовано вдарила по Києву, у Монако стався вибух, через який постраждала родина дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, а НАБУ та САП оголосили підозру нардепу Миколі Тищенку.
«Бабель» зібрав головні події тижня.
Підозра Миколі Тищенку
Тиждень розпочався з того, що 29 червня САП і НАБУ викрили нардепа Миколу Тищенка — його підозрюють у тому, що він вимагав $1 млн хабаря за «кришу» для кол-центру, та у відмиванні коштів. Тоді ж йому повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна та недостовірне декларування.
Вибух у Монако
Наступного дня, 30 червня, у житловому будинку в Монако стався вибух, внаслідок якого постраждала сім’я українців — дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина (згодом виявилось, що не офіційна, а цивільна дружина) та їхній спільний син.
У Києві затримали колишнього «міністра» енергетики окупованого Криму
Того ж дня СБУ затримала в Києві колишнього «міністра» енергетики окупованого Криму, який працював на Росію. Тоді джерела «Бабеля» підтвердили, що мова про Сергія Колобова.
ЄС виплатив перший транш допомоги з кредиту на €90 млрд
Також 30 червня Європейський Союз виплатив Україні перший транш допомоги, призначений для оборонних потреб, — €3,9 мільярда. Це частина більшого кредиту ЄС на €90 мільярдів. Кошти спрямують на виробництво дронів.
Сергію Кузнєцову висунули обвинувачення в справі про «Північні потоки»
1 липня в Німеччині прокурори висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову — його підозрюють у підриві «Північних потоків», який стався 26 вересня 2022 року. Слідство стверджує: Кузнєцов керував вітрильною яхтою, з якої було здійснено підрив «Північних потоків» та іншими сімома людьми, причетними до цього.
Удар по Києву
У ніч проти 2 липня росіяни масовано атакували Київ. Тоді армія РФ застосувала 496 дронів і 74 ракети. ППО знешкодила 476 БпЛА та 48 ракет.
Армія РФ одночасно застосувала балістичні, протикорабельні, крилаті й авіаційні ракети. У Повітряних силах кажуть, що однією з особливостей атаки стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників.
Станом на 4 липня було відомо, що загинула 31 людина. Ще 102 — отримали травми. Загалом у столиці пошкоджено понад 130 будинків (деякі з них – зруйновані). Також постраждали тварини в зоопарку та знищений ключовий склад Українського Товариства Червоного Хреста.
Інтерпол почав розшукувати українку, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Єрмолаєва
Інтерпол 3 липня почав розшукувати 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на вбивство забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва, його цивільної дружини Анни Насобіної та їхнього спільного малолітнього сина. Її описали як жінку міцної статури з чорним волоссям і принаймні одним татуюванням.
Тоді ж поліція обшукала її орендовану квартиру у Франкфурті та орендоване авто, на якому вона виїхала з Франції до Німеччини.
Український національний пантеон побудують у Києво-Печерській лаврі
4 липня Кабмін визначив місце для Українського національного пантеону (Верховна Рада 1 липня ухвалила закон про його створення). Його планують побудувати на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» в Києві.
Розмова Трампа і Зеленського
Того ж дня президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США, подякував за військову й політичну підтримку, вони обговорили ситуацію на фронті та в дипломатії. Президенти також домовилися продовжити спілкування особисто на саміті НАТО в Анкарі.
У Молдові остаточно закрили «Російський дім»
У неділю, 5 липня, у столиці Молдови Кишиневі закрили Російський центр науки і культури («Російський дім») — у листопаді 2025 року Молдова вийшла з міжурядового договору про культурні центри, який підписала з РФ у 1998 році.
Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні за чотири роки
Також сьогодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наказав розсекретити інформацію про всю військову допомогу Україні з 2022 по 2026 рік. Раніше співголова ультраправої польської партії «Конфедерація», віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні уряд передав Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot.