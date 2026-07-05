Масований удар по Києву, вибух у Монако та підозра Тищенку. Головне за тиждень

Цього тижня російська армія масовано вдарила по Києву, у Монако стався вибух, через який постраждала родина дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, а НАБУ та САП оголосили підозру нардепу Миколі Тищенку.

«Бабель» зібрав головні події тижня.

Підозра Миколі Тищенку

Тиждень розпочався з того, що 29 червня САП і НАБУ викрили нардепа Миколу Тищенка — його підозрюють у тому, що він вимагав $1 млн хабаря за «кришу» для кол-центру, та у відмиванні коштів. Тоді ж йому повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна та недостовірне декларування.

Вибух у Монако

Наступного дня, 30 червня, у житловому будинку в Монако стався вибух, внаслідок якого постраждала сім’я українців — дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина (згодом виявилось, що не офіційна, а цивільна дружина) та їхній спільний син.

У Києві затримали колишнього «міністра» енергетики окупованого Криму

Того ж дня СБУ затримала в Києві колишнього «міністра» енергетики окупованого Криму, який працював на Росію. Тоді джерела «Бабеля» підтвердили, що мова про Сергія Колобова.

ЄС виплатив перший транш допомоги з кредиту на €90 млрд

Також 30 червня Європейський Союз виплатив Україні перший транш допомоги, призначений для оборонних потреб, — €3,9 мільярда. Це частина більшого кредиту ЄС на €90 мільярдів. Кошти спрямують на виробництво дронів.

Сергію Кузнєцову висунули обвинувачення в справі про «Північні потоки»

1 липня в Німеччині прокурори висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову — його підозрюють у підриві «Північних потоків», який стався 26 вересня 2022 року. Слідство стверджує: Кузнєцов керував вітрильною яхтою, з якої було здійснено підрив «Північних потоків» та іншими сімома людьми, причетними до цього.