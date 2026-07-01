Рада ухвалила закон про Національний пантеон

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 15360 про створення Українського національного пантеону. Документ підтримали 287 нардепів.

Про це повідомили в соцмережах парламенту.

Проєкт 28 червня, у День Конституції, подав президент Володимир Зеленський. Це буде загальнонаціональне місце пам’яті, де будуть вшановані найвидатніші українці, які зробили історичні внески у здобуття та відновлення незалежності, у державотворення та розбудову держави й формування української нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, розвитку громадянського суспільства і релігії.

Законопроєкт визначає особливості проведення конкурсів щодо будівництва пантеону, його облаштування, механізмів вшанування видатних українців і перелік вимог, за яких таке вшанування відбуватися не може.