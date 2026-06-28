В Україні зʼявиться орден Європи та Національний пантеон. Зеленський зареєстрував законопроєкти

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про створення Українського національного пантеону (№ 15360) та встановлення нової державної нагороди — ордена Європи (№ 15359).

Про це він оголосив під час звернення з нагоди Дня Конституції у Києво-Печерській лаврі.

Так, орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у Євросоюзі та зробили внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи.

«Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто у цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки — українського ордена Європи», — наголосив президент.