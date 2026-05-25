Україна отримала дозвіл перепоховати голову ОУН Коновальця — це станеться вже незабаром

Україна вже має дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців, засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам (Нідерланди).

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук на церемонії поховання голова ОУН Андрія Мельника, передає Інтерфакс-Україна.

«Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Ротердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом», — сказала вона.

Верещук додала, що повернути планують не лише діячів ХХ століття, але різних історичних періодів, зокрема Княжої і Козацької доби.

На запитання, чи будуть видатні люди, яких перепоховуватимуть на Національному військово-меморіальному кладовищі, в майбутньому повторно перепоховані на Національному пантеоні, вона зазначила, що це ще обговорюють у межах закону про Пантеон.

Своєю чергою, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров додав, що наразі ведуться роботи щодо сотні видатних діячів.

Водночас спікери ухилилися від відповіді, чи планується перепоховання Степана Бандери.