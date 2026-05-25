Лідера ОУН Андрія Мельника перепоховали на військовому меморіальному кладовищі під Києвом

На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом перепоховали лідера Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

На процесії були президент Володимир Зеленський, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, голова парламенту Руслан Стефанчук, очільниця Мінветеранів Наталія Калмикова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а також третій президент України Віктор Ющенко, пише hromadske.

На заході був нащадок першого провідника ОУН і родича Мельника Євгена Коновальця Андрій Романюк. Його прабабуся була сестрою Мельника. Він розповів, що дізнався про своє походження через архівні справи.

Ексгумацію останків Мельників провели в Люксембурзі 19 травня. 21 травня їх передали Україні через словацький кордон. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця.

Хто такий Андрій Мельник

Андрій Мельник — український військовий і політичний діяч, полковник армії УНР, один з керівників українського націоналістичного руху XX століття. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938 році він очолив Провід українських націоналістів.

Під час Другої світової війни Мельник намагався домогтися створення українських військових формувань, однак згодом опинився під арештом німецької влади та потрапив у концтабір «Заксенгаузен».

Після війни жив у Люксембурзі, де продовжував діяльність та виступав за обʼєднання українських організацій за кордоном. Помер у 1964 році, був похований у Люксембурзі.