Медіа: У будинку в Монако стався вибух — у критичному стані український забудовник, який перебуває під санкціями

У житловому будинку в Монако стався вибух, внаслідок якого постраждала сім’я українців — дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його дружина. Вони перебувають в лікарні у критичному стані. Також постраждав син Єрмолаєва.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерела в полції.

Потужний вибух пролунав ввечері 29 червня. Прем’єр-міністр країни Крістоф Мірманд заявив, що це був теракт. В уряді кажуть, що там вибухнула бомба. Також відомо про чотирьох інших постраждалих, яким надали допомогу на місці: в однієї людини шок, у кількох — порізи від розбитих вікон.

За даними Le Figaro, 13-річний син подружжя у стабільному стані. На камерах відеоспостереження помітили, як невідомий поставив рюкзак у вестибюлі будинку, де живе бізнесмен із сім’єю. Прем’єр Монако каже, що вибуховий пристрій міг містити болти та інші металеві деталі. Наразі чоловіка, який підклав вибухівку, не знайшли.

Єрмолаєв перебуває під українськими санкціями з 2022 року, він живе в Монако з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Санкції пов’язані з його рішенням продовжити торгівлю алкоголем в тимчасово окупованому Криму.

Автор: Христина Піцуряк