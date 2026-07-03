Інтерпол розшукує українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на забудовника з Дніпра Єрмолаєва

Інтерпол розшукує 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на вбивство забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва, його цивільної дружини Анни Насобіної та їхнього спільного малолітнього сина.

Про це пишуть французькі видання Le Parisien, Le Figaro, Nice-Matin і Reuters.

Заступник прокурора Монако Морган Реймонд повідомив, що підозрювана підклала вибухівку та дистанційно підірвала її. Далі, за його словами, вона пішки пішла до Франції, де на орендованій автівці проїхала через Італію до Німеччини (там вона проживає).

Також французька влада отримала кадри з Березовською на рецепції, куди вона прийшла, щоб забрати орендований автомобіль під фальшивим імʼям.

Прокурори стверджують, що жінка три дні поспіль (26, 27 і 28 червня) розвідувала територію. Її описують як жінку міцної статури з чорним волоссям, яка має щонайменше одне татуювання.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Поліція стверджує, що будинок підозрюваної у Франкфурті та орендовану автівку обшукали, вилучили докази та передали їх владі Монако. Також правоохоронці зазначають, що жінка діяла не сама — раніше затримали двох її можливих спільників, проте згодом їх відпустили.

Слідчим знадобилось 48 годин, щоб ідентифікувати підозрювану.

Раніше BFM TV з посиланням на джерела писало, що ввечері 2 липня видали червону картку Інтерполу на арешт підозрюваної.

Замах на Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен, один з найбільших забудовників Дніпра. Від початку повномасштабної війни він проживає не в Україні. З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

Forbes

Увечері 29 червня в будинку в Монако стався вибух — постраждали троє людей. На відео видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідомий залишив рюкзак, що потім вибухнув.

Хоча імʼя Єрмолаєва серед постраждалих офіційно не підтверджували, про це написали кілька медіа. Посольство України у Франції повідомило «Суспільному», що всі троє — члени родини українського походження. Спочатку в медіа писали, що разом з бізнесменом постраждала його дружина — Анна Єрмолаєва. Потім вона підтвердила «Суспільному», що постраждала не вона.

Пізніше стало відомо, що жінку, яка постраждала разом із Єрмолаєвим, звуть Анна Насобіна. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна, яка є цивільною дружиною Єрмолаєва. Також постраждав їх спільний син 2012 року народження.

Французьке медіа Le Figaro з посиланням на джерела писало, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність до замаху Служби безпеки України.