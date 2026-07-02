Медіа: Партнерка Єрмолаєва, яка постраждала з ним через вибух у Монако, — донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини

Жінку, яка постраждала разом із забудовником з Дніпра Вадимом Єрмолаєвим через вибух в Монако 29 червня, звуть Анна Насобіна. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна, який помер у 2022 році.

Про це пише місцеве медіа Nice-Matin.

Раніше в медіа постраждалу називали партнеркою Єрмолаєва. Через вибух їй ампутували ногу і ступню.

46-річна Насобіна теж із Дніпра, у 2023 році вона переїхала в Лондон і там стала партнеркою компанії Wycombe Square Investments LLP, яка надає податкові послуги для нерезидентів. У 2016 році вона стала співзасновницею британського клубу Club Éclectique, який зосереджений на культурній діяльності: там пропонують концерти, виставки та вечірки лише за запрошеннями для своїх членів.

clubeclectique / Instagram

На заходах цього клубу презентують російських митців, близьких до Кремля, також серед їхніх відвідувачів — члени московської діаспори в Лондоні. Вони ж організовували гала-вечори та приватні вечірки в Монако.

Поки що слідчі опитали лише сина Єрмолаєва і Насобіної 2012 року народження — він отримав опіки під час вибуху. До бізнесмена правоохоронці можуть завітати незабаром, а стан Насобіної залишається нестабільним.

Замах на Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен, один з найбільших забудовників Дніпра. Від початку повномасштабної війни він проживає не в Україні. З 2023 року РНБО наклала на нього санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму.

Forbes

Увечері 29 червня в будинку в Монако стався вибух — постраждали троє людей. На відео видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідомий чоловік залишив рюкзак, що потім вибухнув. Підозрюваного продовжують шукати.

Хоча імʼя Єрмолаєва серед постраждалих офіційно не підтверджували, про це написали кілька медіа, а потім підтвердила «Суспільному» його офіційна дружина Анна. Посольство України у Франції повідомило «Суспільному», що всі троє — члени родини українського походження.

Французьке медіа Le Figaro з посиланням на джерела писало, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність Служби безпеки України до замаху.