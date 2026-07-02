Нові деталі масованої атаки росіян на Київ — постраждали тварини у зоопарку та знищений ключовий склад Українського Червоного Хреста

У ніч проти 2 липня росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на Київ від початку війни. Стало відомо про наслідки ударів по зоопарку та складу Українського товариства Червоного Хреста України.

На території Київського зоопарку пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північна вхідна група та екзотичні рослини зимового саду. Зоопарк працює, однак заходити можна тільки через центральний вхід.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Червоний Хрест України / Facebook

Український Червоний Хрест через атаку на склад втратив 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання на суму понад 79 млн грн. Зокрема, на складі були генератори, теплові насоси, медичне обладнання; також серед знищеного — запас гуманітарної допомоги для людей, які постраждали від обстрілів, пожеж та евакуацій. Знищений склад був одним із ключових логістичних центрів УЧХ.