Росіяни вночі масовано атакували Київ, 13 людей загинули. По Україні били 74 ракетами та майже 500 дронами

У ніч проти 2 липня росіяни масовано атакували Київ, через атаку загинули щонайменше 13 людей, ще 86 постраждали.

Про це пишуть ДСНС та голова МВА Тимур Ткаченко.

У лікарнях Києва перебувають, зокрема, троє дітей: пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують, і 16-річна дівчина.

Через атаку постраждали 30 локацій в усіх районах Києва. Є значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів деблокують і загиблих.

У Дарницькому районі внаслідок влучання сталося руйнування з першого по шостий поверхи в девʼятиповерховому житловому будинку. Також там частково зруйнована пʼятиповерхівка.

У Шевченківському районі через падіння уламків сталась пожежа на ринку та спалахнув дах готелю. Там також пошкоджена будівля, де розташована одна з підстанцій швидкої допомоги: постраждали щонайменше 5 медиків та водіїв підстанції.

У Деснянському районі — руйнування в девʼятиповерховому житловому будинку. У ньому є заблоковані люди.

У Святошинському районі сталась пожежа в приватному будинку. Також в іншому приватному будинку, в який влучили уламки, заблоковані люди.

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У Київській області через атаку поранень зазнали семеро людей. Постраждали приватні будинки, гуртожиток, спалахнула пожежа на підприємстві.

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Під ударом були й інші регіони. Наприклад, на Миколаївщині під ранок росіяни атакували дроном Галицинівську громаду, постраждала 66-річна жінка. У Херсоні росіяни вдарили по цивільній автівці, постраждав чоловік.

Скільки ракет та дронів запустили росіяни

За даними Повітряних сил, росіяни вночі запустили по Україні 570 цілей — 74 ракети та 496 БпЛА, а саме:

4 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон»;

24 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;

34 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

496 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів.

Українська ППО знешкодила 524 цілі — 48 ракет і 476 безпілотників різних типів:

4 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

За даними ПС, 25 балістичних ракет і 12 ударних БпЛА влучили в 33 місцях, на 18 локаціях впали уламки.