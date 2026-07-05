Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні за чотири роки. Це сталось після заяви про таємну передачу ракет до Patriot

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наказав розсекретити інформацію про всю військову допомогу Україні з 2022 по 2026 рік.

Про це він написав в Х.

«Я також доручив SKW [Службі військової контррозвідки] розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю. Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і кожна дія, спрямована проти державних інтересів Польщі, ставить під загрозу безпеку польських громадян... За це ми будемо притягати до відповідальності всіх, незалежно від імунітетів», — написав він.

До цього співголова ультраправої польської партії «Конфедерація», віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні уряд передав Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. За його словами, ці ракети Польща купила в США, щоб створити багаторівневу систему ППО для країни.

«Це єдині ракети, якими володіла/володіє Польща і які здатні протидіяти російським ракетам «Іскандер», що становлять загрозу для Польщі та розгорнуті в Калінінградській області», — додав він.