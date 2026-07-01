Зеленський каже, що поки зарано коментувати звинувачення українця Кузнєцова у справі про «Північні потоки»

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки зарано коментувати звинувачення українця Сергія Кузнєцова у справі про «Північні потоки».

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Дубліні у середу.

За його словами, поки Україна не отримувала офіційно всіх деталей. «Коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо відреагувати», — сказав президент. До цього єдиною реакцією Зеленського на ситуацію були слова, що «Потоки» підривала не Україна і він такого наказу не давав.

Вдень «Бабелю» стало відомо, що німецькі прокурори висунули обвинувачення Кузнєцову. Адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук заявив, що обвинувальний акт складається зі 136 сторінок і захисту ще потрібен час, щоб із ним ознайомитися.

Водночас німецькі видання ARD та Die Zeit пишуть, що слідство стверджує: Кузнєцов керував вітрильною яхтою, з якої було здійснено підрив «Північних потоків», та іншими сімома людьми, причетними до цього.

Також слідство знайшло докази на його мобільному телефоні, які вказують на його причетність до підриву. За версією слідства, Кузнєцов, коли був у вʼязниці в Італії, розмовляв телефоном з родичами та знайомими про цей підрив.

Українця звинувачують у нападі на енергетичну інфраструктуру, який спричинив вибух та руйнацію, — за міжнародним правом це воєнний злочин.