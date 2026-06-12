ДБР повідомило нові підозри Гринкевичам та ексчиновнику Міноборони Лісовському

Слідчі кажуть, що у березні та квітні 2022 року бізнесмени перерахували 150 тисяч гривень на рахунки знайомих посадовця. Один з них також оплатив начальнику відпочинок у санаторії в Трускавці вартістю майже 290 тисяч гривень.

За версією слідства, Лісовський скористався посадою, щоб допомогти Ігорю та Роману Гринкевичам укласти контракти з Міноборони.

Про справу пише ДБР, не називаючи імен. Однак джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили імена фігурантів.

Державне бюро розслідувань повідомило про нові підозри родині львівських бізнесменів Гринкевичів та ексчиновнику Міноборони Юрію Лісовському у справі про закупівлю спорядження для ЗСУ.

Справа Гринкевичів

ДБР у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. За даними експертизи, поставлений одяг був низької якості та не міг використовуватись за призначенням. Через це держава зазнала збитків на 1,167 мільярда гривень.

Наприкінці грудня 2023 року бізнесмен намагався дати $500 тисяч хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни та був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. У квітні 2024 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на чеську нерухомість Романа — будинок і землю в Празі.

У листопаді 2025 року ексдиректору одного з департаментів Міністерства оборони Максиму Гриценку повідомили про підозру у зловживанні становищем. Слідство вважає, що він зменшив штраф Ігорю Гринкевичу на 93,5 мільйона гривень.

Вже 16 січня 2025 року правоохоронці завершили досудове розслідування і передали до суду справи Гринкевичів. Наразі ці матеріали перебувають на розгляді суду.

Вже 28 травня 2026 року слідчі заявили, що встановили: повʼязані з Гринкевичами компанії постачали для ЗСУ бронежилети й шоломи за завищеними цінами. Збитки держави становлять майже 150 мільйонів гривень.

Гринкевичі весь цей час перебувають під вартою, але суд поступово зменшує суму застави, зокрема за два роки розмір застави Роману Гринкевичу зменшився з 500 мільйонів гривень до 30 мільйонів і 288 тисяч.