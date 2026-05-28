ДБР розслідує нові збитки у справі Гринкевичів на 150 млн грн на продажі бронежилетів та шоломів

У ДБР вважають, що їхнє знайомство через роботу в одному з регіонів могло впливати на швидкість та обʼєктивність розгляду справи.

У ДБР повідомили, що найближчим часом у цій справі мають ухвалити нові рішення. Окремо бюро розслідує можливі зв’язки між суддею, який дотичний до справи, і стороною захисту Гринкевичів.

Слідчі встановили, що пов’язані зі львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем та його сином Романом компанії постачали для ЗСУ бронежилети й шоломи за завищеними цінами. Збитки держави становлять майже 150 мільйонів гривень.

Слідчі ДБР зʼясували нові факти у справі Гринкевичів щодо збитків держави на 150 мільйонів гривень, а також перевіряють звʼязки представника суду зі стороною захисту родини.

Справа Гринкевичів

ДБР у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. За даними експертизи, поставлений одяг був низької якості та не міг використовуватись за призначенням. Через це держава зазнала збитків на 1,167 мільярда гривень.

Наприкінці грудня 2023 року бізнесмен намагався дати $500 тисяч хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни та був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. У квітні 2024 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на чеську нерухомість Романа — будинок та землю у Празі.

У листопаді 2025 року ексдиректору одного з департаментів Міністерства оборони Максиму Гриценку повідомили про підозру у зловживанні становищем. Слідство вважає, що він зменшив штраф Ігорю Гринкевичу на 93,5 мільйона гривень.

Вже 16 січня 2025 року правоохоронці завершили досудове розслідування і передали до суду справи Гринкевичів. Наразі ці матеріали перебувають на розгляді суду.

Гринкевичі весь цей час перебувають під вартою, але суд поступово зменшує суму застави, зокрема, за два роки розмір застави Роману Гринкевичу зменшився з 500 мільйонів гривень до 30 мільйонів і 288 тисяч.